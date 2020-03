La Puglia attende l'emergenza coronavirus, Emiliano: "Servono 200 ventilatori in più e 100mila mascherine al mese"

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus "ci servono 200 ventilatori, e 100mila mascherine al mese: a dichiararlo è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ospite in collegamento con 'Mezz'ora in più', il programma condotto da Lucia Annunziata in onda su Rai3.

Il presidente della Regione ha aggiunto che come Puglia "siamo in grado di gestire duemila contagi conclamati: 1.000-1.200 finiscono in ospedale, 200-219 possono andare in intensiva. Se i numeri fossero questi possiamo farcela, altrimenti se non avremo i ventilatori non riusciremo a salvare tutti quelli che potremmo salvare. Sul mancato rispetto da parte di alcuni cittadini del decreto che invita tutti a rimanere in casa, ha poi aggiunto: "Non abbiamo bisogno dell’Esercito in strada - ha aggiunto -, così facciamo prendere l’infezione pure a loro - ha ribadito Emiliano -Non è che per sgombrare una piazzetta da chi beve una birra serve l’Esercito le strade della Puglia sono già deserte, ovvio che poi l’imbecille c'è sempre. Ma l'Esercito in strada - ha concluso - evoca brutte cose".