Due tamponi negativi ma muore di polmonite Covid, il caso di un pugliese in Liguria. Lopalco: "Massima prudenza su falsi negativi"

"Il problema dei falsi negativi al tampone impone massima prudenza". Ad affermarlo, sui social, è il consulente della Regione Puglia per l'epidemia covid, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, commentando un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa in cui si racconta dela morte di un 41enne originario di Canosa ma residente a Chiavari, ricoverato nell'ospedale della cittadina ligure, deceduto dopo polmonite provocata da coronavirus, nonostante fosse risultato per due volte negativo al tampone. Per Lopalco "la diagnosi clinica in fase epidemica è più che sufficiente per imporre misure di isolamento".

(Nella foto Pietrluigi Lopalco)