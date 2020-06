Discoteche all'aperto, matrimoni, spettacoli e centri estivi (per i bimbi da 3 anni): via libera alle nuove riaperture in Puglia

Dai centri estivi (per bimbi e ragazzi dai 3 ai 17 anni) ai matrimoni e ricevimenti per eventi, dalle "attività di intrattenimento danzante all'aperto" alle sale giochi e slot, agli spettacoli. Scatta oggi anche per la Puglia la fase 3 delle riaperture post Covid, con la ripartenza di settori ancora sospesi dopo l'emergenza. In alcuni casi, la nostra regione anticipa il calendario fissato dal governo centrale, come per le discoteche (a livello centrale, la data stabilita è quella del 14 luglio).

Puglia riaperta ma "vigilanza non cala"

Con la nuova ordinanza varata dal governatore Emiliano nei giorni scorsi, la Puglia riapre quasi totalmente dopo il lockdown. "Abbiamo fatto un lavoro enorme, perché non esistevano linee guida nazionali su molte di queste attività", ha sottolineato Emiliano. "Ho dovuto prendermi la responsabilità con l'aiuto dei rappresentanti di tutte le categorie coinvolte nello scrivere l'ordinanza. Non ci sono più sostanzialmente, a parte quelle scolastiche che non dipendono dalla Regione, attività ferme. Anche gli sport di contatto, compreso il calcetto al quale tengono in tanti sarà possibile praticarli a breve. La Puglia non molla, non mollerà mai. Noi andremo avanti e usciremo da questa grave situazione perché siamo pugliesi e abbiamo la forza per farlo". Ma l'attenzione nei confronti della situazione epidemiologica - assicurano dalla Regione - non si abbassa: "Mentre tutte queste attività è giusto che riaprano in sicurezza - ha spiegato Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione - il nostro livello di vigilanza in Puglia non cala. Questa normalità ce la possiamo permettere perché il monitoraggio sulla circolazione del virus sul territorio è saldo. Stiamo cercando e faremo di tutto per non essere impreparati ad ogni eventualità".

Che cosa riparte oggi e cosa ancora no: il calendario

A partire da oggi, 15 giugno, "nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali" possono riaprire: aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto. Riprendono anche i centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni, mentre le attività per bambini da 3 a 36 mesi e i Campi estivi (con pernottamento) ripartono dal 22 giugno. Per gli sport di contatto, invece, la riapertura è fissata al 25 giugno, "previa intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport" e in base a quanto disposto dpcm 11 giugno 2020. Via libera da oggi, come già previsto, anche a cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto): per gli spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è fissato a 200, per quelli all’aperto sale a 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico.

Le linee guida per le nuove riaperture

- DISCOTECHE ALL'APERTO

- SALE SLOT, BINGO E SCOMMESSE

- MATRIMONI E RICEVIMENTI PER EVENTI

- AREE GIOCHI E CAMPI ESTIVI PER BAMBINI

- CORSI DI FORMAZIONE