Applausi, inno nazionale e tricolore sui balconi: mezzogiorno con flash mob anche a Bari, "sconfiggeremo il coronavirus"

Mezzogiorno con flash mob anche a Bari per ringraziare medici e paramedici impegnati in prima fila in questi giorni difficili per combattere la pandemia da coronavirus. Anche nel capoluogo pugliese, come nel resto d'Italia, in tanti hanno partecipato spontaneamente all'iniziativa veicolata attraverso i social network.

Non solo applausi ma anche bandiere tricolori (nella foto uno di 21 mt appeso ai balconi del Libertà) e qualcuno che ha acceso gli stereo o attivato il pc mettendo ad alto volume l'Inno di mameli. Un modo per dire che #andràtuttobene e che riusciremo a battere il coronavirus