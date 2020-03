Altri 'furbetti' denunciati a Bari Vecchia, Decaro: "Restiamo a casa, i medici stanno salvando vite"

"Vedete le persone a sinistra? Sono state denunciate e rischiano fino a 3 mesi di reclusione e 206 euro di multa. E da domani la multa sale fino a 3.000 euro": è il sindaco di Bari Antonio Decaro a rivelare su facebook altri furbetti, questa volta sorpresi in largo Chiurlia, nel borgo antico, che non hanno rispettato le norme antiassembramento per evitare il contagio del coronavirus.



"Ma a me non interessano le multe - dice Decaro -. Dobbiamo capire una volta per tutte che ogni persona che si comporta come quelli a sinistra sta causando a sé o ad altri quello che vedete a destra: contagio, malattia, morte. Perché quei numeri che ogni giorno il capo della protezione civile snocciola alle ore 18 non sono quelli del lotto. Sono persone in carne e ossa. Che oggi, al nord come al sud, si contagiano, si ammalano, e poi muoiono. Qui. Or"a.



"La foto di destra non è stata scattata a Bergamo o a Brescia. È del Policlinico di Bari. Che altro devo dirvi per farvi capire che anche qui, intorno a noi, la situazione è grave, che nessuno deve sentirsi invincibile e che dobbiamo restare a casa? Approfitto per ringraziare ancora una volta la grandissima maggioranza di baresi. Quelli che rispettano le regole. Quelli che dimostrano di avere a cuore la propria salute e quella della loro comunità. Quelli che mi fanno sentire ogni giorno più orgoglioso di essere il sindaco di questa città. Forza e coraggio" conclude Decaro.

