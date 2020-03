Giornalista Rai della sede di Bari positivo al coronavirus: sanificazione nell'edificio di via Dalmazia, colleghi in quarantena

Un giornalista della sede Rai di Bari è risultato positivo ai test per il coronavirus: la sede della Tv di Stato in via Dalmazia, nel quartiere Madonnella, è stata quindi chiusa temporaneamente per sanificazione. Lo riporta l'Ansa.

Nella notte è stata già effettuata la pulizia straordinaria dei locali. Il consueto programma Buongiorno Regione delle 7.30 non è andato in onda e l'edizione delle 14 potrebbe essere trasmessa in remoto. In quarantena tutti i giornalisti e gli operatori della sede che hanno avuto contatti col collega positivo