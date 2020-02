Sindaco del Barese ai cittadini che rientrano dalle zone Coronavirus: "Dovete avvisarci con tempestività"

In attesa di ulteriori disposizioni dalla Regione Puglia e dalle Autorità Sanitarie, il sindaco di Gravina in Puglia Alesio Valente, in via meramente precauzionale, invita i cittadini provenienti dalla zona rossa Coronavirsus - le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, per qualunque ragione o motivo intenzionati a raggiungere o soggiornare in città, a volerne tempestivamente dare notizia – comunicando i propri dati personali, l’indirizzo di residenza o domicilio e la data di arrivo al Comando di Polizia Locale, contattando telefonicamente (negli orari di ufficio) il numero 080 3267463.

Gli stessi -. fa sapere - sono altresì invitati a contattare telefonicamente senza ritardo il proprio medico curante o, in alternativa, il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, chiamando al numero 339 8749900.