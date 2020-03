"Io resto in corsia, tu resta a casa": medici, infermieri e operatori sanitari del Policlinico pronti per la battaglia contro il coronavirus

"Io resto in corsia, tu resta a casa": il messaggio diffuso da medici, infermieri e operatori sanitari del Policlinico di Bari per coinvolgere i cittadini nel rispetto delle indicazioni del governo per arginare l'epidemia da Coronavirus.

Scatti, selfie con mascherine, visiere e tute: tutti uniti per convincere i baresi a restare a casa ed evitare rischi: le foto sono state diffuse attraverso la pagina instagram del Policlinico, Polibari2020