Domicili, consegne di farmaci e iniziative delle associazioni: nasce la Mappa della Solidarietà, sarà consultabile online

Una 'mappa della solidarietà' per segnalare attività utili per i cittadini, dalla spesa al domicilio ai giornali a casa, fino alla distribuzione delle medicine: le iniziative dei pugliesi nelle giornate dell'emergenza coronavirus saranno raccolte su una piattaforma realizzata dal M5S regionale.

"Dopo aver destinato 160 mila euro derivanti dal taglio degli stipend - spiega la consigliera regionale pentastellata Antonella Laricchia - i in kit di dispositivi di protezione per le postazioni di guardie mediche in Puglia, vogliamo continuare a dare un contributo concreto ai pugliesi, per affrontare questo momento difficile in cui è fondamentale restare uniti. Soprattutto per chi è solo, è necessaria una rete di sostegno. Dobbiamo ringraziare i tantissimi volontari che mettono in campo una solidarietà dirompente, che commuove e riempie il cuore. In questi giorni difficili, infatti, abbiamo assistito a una vera gara di solidarietà, con il moltiplicarsi di azioni da parte di associazioni, cittadini e volontari per sostenere chi ne ha più bisogno. Vogliamo che le attività messe in campo siano accessibili a tutti. Per questo abbiamo ideato la mappa della solidarietà, consultabile sul nostro sito, che i cittadini potranno aggiornare segnalando le attività solidali non ancora presenti”.

La mappa è online sul sito www.pugliacinquestelle.it al link http://www.pugliacinquestelle. it/2020/03/mappa-della- solidarieta/ per mettere a sistema e far conoscere a tutti i pugliesi le tante iniziative di enti pubblici e privati per permettere ai cittadini di restare a casa e ai professionisti della sanità di fare il loro lavoro.

“In diverse parti della nostra Regione - continua Laricchia - c'è chi sta distribuendo la spesa a domicilio, chi consegna i giornali a casa, chi si preoccupa di distribuire le medicine, chi s'impegna a trasmettere una messa in diretta Facebook, chi offre supporto psicologico gratuito o assistenza alle persone sole e chi lavora abitualmente con i più piccoli e mette a disposizione la propria esperienza online. Azioni di solidarietà che rappresentano il valore più prezioso del nostro popolo e devono essere conosciute da tutti i pugliesi. Per questo abbiamo scelto di mapparle e offrire ai cittadini una panoramica semplice e accessibile di tutti i servizi offerti da enti pubblici o privati”. La mappa è stata realizzata grazie al supporto tecnico di OpenPuglia, progetto di cittadinanza attiva digitale per favorire attraverso i dati l’innovazione in Puglia tra cittadini, imprese ed enti pubblici.

