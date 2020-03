Dal maestro barese Mastrangelo una mano per la Puglia: due milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari dalla Cina

In Puglia potrebbero presto arrivare 2 milioni di mascherine ffp2 e 100 ventilatori polmonari dalla Cina: un carico prezioso per affrontare l'emergenza coronavirus, che giungerebbe nella regione grazie all'importantissima mediazione del maestro barese Fabio Mastrangelo, direttore d'orchestra di fama internazionale, a capo dello State Music Hall Theater di San Pietroburgo, in Russia. La notizia è riportata dall'agenzia russa Sputnik e confermata da Mastrangelo con un post sul suo profilo Facebook.

Il carico sarebbe stato acquisito tramire la SinoPes International Engineering Co. ltD. con sede a Pechino. Il primo carico, con 20 ventilatori polmonari è atteso a Bari per il 1° aprile e alòre spedizioni dorebbero arrivare nei giorni successivi. Nelle ultime settimane la Regione Puglia ha richiesto continuamente un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l'emergenza quotidiana e rifornire gli ospedali pugliesi, attivando anche relazioni internazionali coltivate nel corso del tempo, com enel caso di Mastrangelo, con cui il governatore Michele Emiliano ha un rapporto d'amicizia e collaborazione storico e saldo nel tempo. Qualcuna di queste relazioni sembra dunque portare frutti importanti per superare una fase difficile come quella vissuta in queste settimane per la pandemia covid-19 nella nostra regione.