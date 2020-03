Settantadue operatori sanitari pugliesi contagiati dal coronavirus. La Regione: "Evitare rischio di focolai in ospedali"

Settantadue operatori sanitari ospedalieri della Puglia sono stati contagiari dal coronavirus: la cifra emerge da un documento trasmesso lo scorso 21 marzo dalla task force regionale alle Asl, ospedali, Irccs e laboratori di analisi. Il rischio, come avvenuto in Lombardia e in altre regioni d'Italia, è che vi possano essere focolai nelle strutture ospedaliere.

"Al momento attuale - si legge nella circolare di sabato scorso - l'ambiente assistenziale in Puglia rappresenta una importante fonte di diffusione del virus Covid-19. Dei 241 casi di cui abbiamo informazione sulla professione, al momento 72 casi (29,8%) sono in operatori sanitari. Questi operatori hanno potuto contrarre l'infezione in comunità o durante l'attività lavorativa, ma il dato epidemiologico importante è rappresentato dal fatto che ben un terzo dei casi complessivi sono potenzialmente in condizione di accendere focolai ospedalieri, con potenzialità di diffusione comunitaria"