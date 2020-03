Coronavirus, positivo medico dell'Oncologico di Bari: sanificato reparto dell'ospedale

Un medico dell'ospedale oncologico 'Giovanni Paolo II' di Bari è risultato positivo al Covid-19. E' il risultato delle analisi del tampone effettuato sul professionista dell'ospedale barese. Il medico è stato quindi sottoposto a quarantena con tutta la sua famiglia. Sanificato il reparto di Endoscopia digestiva dove il medico è in servizio. Al momento non è chiaro dove abbia contratto il coronavirus, molto probabilmente in ambito familiare e non in ospedale. L'assistenza ai degenti, nell'ospedale Oncologico', in ogni caso. resta invariata.

