Coronavirus, muore donna di Monopoli. Il sindaco Annese: "Alla famiglia le condoglianze della città"

Un'anziana di Monopoli contagiata giorni fa dal coronavirus Covid-19 è deceduta: si tratta della prima vittima nella cittadina del SudBarese. A darne notizia, in un post su Facebook, è il sindaco Angelo Annese: " A tutta la sua famiglia va il mio abbraccio e le mie condoglianze e quelle di tutta la città".

Il primo cittadino ha annunciato altre misure per evitare assembramenti in città: "Altra cosa che non avrei voluto fare e che oggi sono stato costretto a fare è stata la chiusura delle piazze, dei parchi e delle ville. Con una tristezza estrema ho fisicamente chiuso Piazza Vittorio Emanuele, credetemi, ho avuto una brutta sensazione ma ho dovuto farlo per il bene di chi ancora non si arrendeva".