Coronavirus, in Puglia il bilancio sale a 4 vittime: morta una 88enne. Contagiata anche un'insegnante di Bari

Sono salite a 4 le vittime in Puglia per l'emergenza legata al coronavirus: nell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce è deceduta una 88enne ricoverata dal 4 febbraio nel reparto di Malattie Infettive. L'anziana, affetta da altre patologie e cardiopatia, era originaria di Copertino. In base a una ipotetica ricostruzine della catena di contagio, la donna potrebbe aver contratto il coronavirus da un medico di Copertino (anch'egli infetto) che la seguiva per una terapia del dolore.

Dodici, invece, i nuovi casi di Covid-2019 in Puglia registrati ieri, sei dei quali nel Barese: uno è stato scoperto a Noci, mentre un altro riguarda un'insegnante di Bari che, comunque, non ha avuto contatti con gli alunni della scuola in cui è impiegata.