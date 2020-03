Muore 85enne del centro Don Guanella positivo al coronavirus. Positivi altri 7 ospiti, il direttore e il medico della struttura

Un uomo di 85 anni è morto e altre nove persone sono risultate positive al coronavirus all'interno del centro per anziani Don Guanella di Bari, che attualmente ospita 86 persone. Lo riporta l'Ansa. Il pensionato era ricoverato da una settimana poiché risultato positivo al test. I tamponi sono stati somministrati solamente a chi presenta sintomi e sono stati effettuati a seguito del primo caso rilevato.

Tra i positivi anche 7 anziani (di cui un centenario), il direttore e il medico della struttura. Alcuni di loro hanno qualche linea di febbre, altri non presentano al momento sintomi respiratori. I contagiati sono stati messi in isolamento in un'area dell'istituto, separati dagli altri ospiti. Molti dei 50 dipendenti, intanto, si sono messi in quarantena: una circostanza che rende più difficile la gestione del centro, tra pulizie, mensa e assistenza.

