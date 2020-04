Coronavirus tra gli ospiti e gli operatori di Villa Giovanna: 80 positivi, muore un paziente

Una paziente affetto da coronavirus, ospite della Rssa Villa Giovanna di San Girolamo a Bari è deceduto dopo essere stato ospitalizzato in un centro covid. A comunicare il decesso è l'Asl Bari specificando che altri 12 pazienti contagiati sono stati condotti in ospedale. Complessivamente su 172 tamponi eseguiti sono risultati positivi 62 ospiti e 18 operatori

L'Asl, spiega una nota, "trattandosi di una struttura residenziale privata, la ASL, in via straordinaria, sta mettendo a disposizione mezzi, uomini e risorse per supportare la struttura da un punto di vista logistico, assistenziale e diagnostico-terapeutico offrendo, laddove necessario, assistenza igienico sanitaria con i propri specialisti".

Sono state completate le procedure di sorveglianza epidemiologica: i test sono ripetuti al 14esimo giorno per escludere o accertare la positività al covid. I pazienti, spiega l'Asl, in gran parte asintomatici, sono monitorati da specialisti: disposti trattamenti terapeutici reidratanti per i pazienti scompensati da un punto di vista metabolico, ma anche valutazioni cardiologiche, prelievi e analisi di laboratorio, eseguite radiografie del torace a letto, grazie a ecografi portatili. Infine, aggiunge l'Asl, inoltre state attivate terapie specifiche per il Covid, sia quelle a base di clorochina, che con l’eparina a basso peso molecolare, previa consulenza infettivologica".