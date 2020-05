Movida e assembramenti nel centro di Bari frenati dalla pioggia, controlli dei vigili: multato un solo locale

La pioggia ha inciso decisamente sugli assembramenti 'covid' e la movida fuori controlli nel centro di Bari: la Polizia Locale, nel corso della serata di sabato, ha effettuato numerosi controlli nel Murattiano. Un solo locale è stato sanzionato poiché non imponeva ai clienti la distanza fisica di un metro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ben 74, invece, le sanzioni al codice della strada, soprattutto per parcheggi irregolari, in particolare su scivoli per disabili e attraversamenti pedonali. Nonostante la pioggia nessun problema per i sottovia cittadini.