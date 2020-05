Quattordici marittimi della Costa Crociere ricoverati per covid ad Acquaviva: "Tutti asintomatici"

Sono stati ricoverati nel eparto Covid dell'ospedale 'Miulli' di Acqiuaviva 14 marittimi della nave da crociera Costa Favolosa, ormeggiata nel porto di Taranto e risultati positivi al coronavirus. Il gruppo, formato da 5 filippini, 5 indonesiani, 3 indiani e un honduregno, è risultato asintomatico.

I marittimi erano già in quarantena dopo un lungo viaggio cominciato a causa del covid il 4 aprile scorso dai Caraibi e proseguito per Marsiglia, Tunisi e il porto jonico, dove la nave è giunta il 24 aprile scorso. L’odissea della Favolosa è iniziata nella prima settimana di aprile, quando il contagio da Coronavirus ha provocato la morte di un membro dell’equipaggio negli Stati Uniti, nell’ospedale della cittadina di Hialeah, in Florida, sobborgo di Miami. Dal 4 aprile è iniziata la navigazione in quarantena fino al porto di Taranto, senza turisti a bordo (la crociera annullata aveva 'colpito' infatti un gruppo di italiani in Repubblica Dominicana) fino all’arrivo in Puglia.