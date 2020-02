Due giovani di Lodi ricoverati a Bari per febbre: negativi i test sul coronavirus

Accertamenti con risultato negativo per una coppia di 20enni provenienti da Lodi, originari della provincia di Bari e tornati dalla città lombarda. I due avevano la febbre e presentavano dei sintomi sovrapponibili a quelli del coronavirus, il cui focolaio principale d'infezione è proprio nel lodigiano.

La coppia è ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari. Nelle prossime ore saranno eseguiti anche ulteriori esami su un militare 25enne del salento, in licenza da Treviso, ricoverato a Lecce con febbre e tosse. Le analisi saranno eseguito dal Policlinico barese, centro regionale di riferimento per l'emergenza.