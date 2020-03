Coronavirus, nuovo caso in provincia di Bari: una persona positiva a Noci

Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato in provincia di Bari, a Noci. A darne notizia è il sindaco della cittadina della Valle d'Itria, Domenico Nisi: "Sono stato informato di un caso positivo al COVID-19 di una persona di Noci - scrive in una nota. Le autorità preposte hanno già avviato tutte le procedure previste e ricostruito la catena dei contatti. Mi risulta che la persona interessata aveva già messo in atto da giorni tutte le attenzioni e le raccomandazioni fatte dalle autorità sanitarie".

"Sarà mia cura aggiornarvi - prosegue il primo cittadino nocese - Vi invito ancora una volta a rispettare rigorosamente le indicazioni comportamentali date dalle autorità sanitarie. Noi saremo attenti e rigorosi affinché tutti rispettino le indicazioni date".