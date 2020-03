In Puglia 120 casi in più di coronavirus: 37 scoperti nel Barese. Sei i nuovi decessi

In Puglia sono stati registrati 120 nuovi casi di coronavirus Covid-19: è quanto afferma il bollettino del 23 marzo della Regione Puglia. Complessivamente sono stati effettuati 601 test con 37 positività nella provincia di Bari, 10 nella Bat, 2 nel Brindisino, 14 nel Foggiano, 29 in provincia di Lecce, 5 nel Tarantino. Due persone positive sono residenti fuori regione. Per 21 positività è in corso l'attribuzione alla relativa provincia.

Sei i decessi, di cui uno nel Brindisino, 4 in Capitanata e 1 nel Leccese: Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 906, di cui 268 nella provincia di Bari.