Due casi di coronavirus all'Oncologico di Bari: aperto regolarmente il reparto di Ematologia. Negativi i degenti

E' pienamente operativo il reparto di Ematologia dell'Istituto Oncologico 'Giovanni Paolo II di Bari' dopo i due casi positivi registrati nei giorni scorsi. In una nota, l'ospedale barese comunica " la volontà che medici e sanitari tutti hanno di proseguire con la dovuta prudenza il lavoro nei reparti. Siamo tenuti a limitare queste inutili tensioni e rispedire al mittente quanto viene impropriamente addebitato alla Unità Operativa di Ematologia dell’Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II”. Ciò che è accaduto presso il suddetto repart - si legge ancora nella nota del professor Antonio Delvino, direttore dell'Oncologico - o è purtroppo atteso e ripetibile, ad oggi, in qualunque struttura sanitaria/ospedaliera a causa della virulenza e della incrementata circolazione del SARS-COv-2, più che della appropriatezza e legittimità delle procedure di contenimento e protezione del personale sanitario che, in ogni caso, sono state adeguatamente rispettate"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i pazienti degenti, già sottoposti a tampone diagnostico per Covid-19 "sono risultati negativi, a ulteriore prova del rispetto delle procedure e dei percorsi definiti dalla macchina dirigenziale dell’Istituto" si legge ancora nella nota in cui si sottolinea che si sia "invece determinato un inevitabile 'procurato allarme' soprattutto nei confronti di donne e uomini che sonocostretti, loro malgrado, a frequentare il reparto ematologico per proseguire le loro cure come da protocollo,senza interruzioni. Lo stesso atteggiamento, inoltre, contribuisce gravemente a screditare tutto il personale checontinua ad adoperarsi in modo encomiabile per garantire la continuità assistenziale in molti casi salvavita".