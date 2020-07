Sospetto positivo al covid a Molfetta: negativo secondo tampone su 45enne di Terlizzi

E' risultato negativo al covid il 45enne originario di Terlizzi ma residente a Ruvo di Puglia, ricoverato nell'ospedale di Molfetta. sottoposto a un secondo esame dopo la notizia della positività a un primo test, diffusasi ieri attraverso i social. A rivelare la sospetta positività erano stati anche il Comune di Molfetta e il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato con alcuni messaggi rivolti alla popolazione.

Il secondo test, però, è risultato negativo: si sarebbe trattato, secondo fonti del Comune di terlizzi interpellate da BariToday, di un involontario errore di comunicazione dell'esito che avrebbe poi reso necessario un successivo esame per verificare la positività o meno. Il tampone ha invece ribadito che il 45enne non è stato in alcun modo contagiato dal covid-19.