Il picco del coronavirus in Puglia "verso aprile". Emiliano: "Ci stiamo preparando per reggere l'urto"

Fine marzo e inizio aprile: potrebbe essere il periodo in cui il coronavirus raggiungerebbe in Puglia il suo picco. E' quanto ipotizza la task force regionale, ritenendo che si debba contenere a 2mila le persone ammalate in Puglia. Mille du queste avrebbero sintomi lievi mentre il 15% dei restanti pazienti avrebbe bisogno della terapia intensiva.

"Ci stiamo preparando a sostenere l'attacco", ha scritto il governatore Michele Emiliano su Facebook. "Stiamo preparandoci - prosegue - a sostenere il peso di migliaia di contagi sperando di non arrivare mai a questi numeri". "Il nemico sta per arrivare, si rivelerà all'improvviso", conclude in governatore.