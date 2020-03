Due casi di coronavirus nel reparto di Chirurgia del Policlinico di Bari: sanificati gli ambienti

Almeno due casi di coronavirus Covid19 sono stati scoperti nel reparto di Chirurgia del padiglione Balestrazzi del Policlinico di Bari. Per questa ragione, spiega l'azienda ospedaliera, sono stati precauzionalmente allontanati "dal servizio medici, infermieri e sanitari che hanno avuto contatti con i colleghi positivi".



E' stato intanto organizzato anche lo screening per Covid19 degli operatori sanitari posti in quarantena. Nel frattempo gli ambienti del reparto sono stati sanificati e sono stati predisposti turni di guardia con il personale medico non a rischio per garantire l’assistenza ai pazienti degenti. Il reparto funziona regolarmente.

