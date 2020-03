Controllo della temperatura e varchi per entrare: nuove disposizioni per l'accesso al Policlinico di Bari

Da domani 12 marzo saranno attive nuove disposizioni per accedere all'interno del quartiere del Policlinico di Bari, nell'ambito dell'emergenza coronavirus: lo comunica l'azienda ospedaliera. Si potrà entrare solo attraverso appositi varchi presidiati da personale sanitario che procederà al controllo della temperatura di dipendenti, pazienti e visitatori e alla somministrazione di un breve questionario di valutazione del rischio

I cancelli di via Albanese , di viale Orazio Flacco e quello secondario di piazza Giulio Cesare saranno chiusi mentre il portone principale di piazza Giulio Cesare riservato ai pedoni rimarrà aperto dalle 6 alle 22. Inoltre, da via Storelli potranno accedere esclusivamente i veicoli dei fornitori dalle 6 alle 14, mentre da viale Ennio e da via Pietrocola potranno continuare ad accedere i mezzi di emergenza e le auto dirette al pronto soccorso; i due varchi, invece, saranno interdetti ai pedoni.

"Contestualmente l’Amtab - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera - su richiesta del Policlinico di Bari, procederà alla chiusura del parcheggio interno con accesso da via Albanese. Gli utenti potranno lasciare regolarmente la vettura presso il Polipark. L’accesso all’area dell’ospedale dalla fermata Policlinico delle Ferrovie Appulo Lucane sarà chiuso fino a nuova comunicazione. L’ingresso all’edificio che ospita l’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” avverrà attraverso il portone principale di via Amendola".