Stress e timori nei giorni dell'epidemia del coronavirus: il Policlinico di Bari attiva sportello di ascolto per operatori sanitari

Il Policlinico di Bari ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per il personale sanitario, nei giorni in cui stiamo affrontando l'epidemia da coronavirus. Lo sportello, disponibile a distanza attraverso un numero telefonico dedicato, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. A gestirlo saranno 12 psicologi che ruoteranno in più turni. I professionisti saranno a disposizione del personale sanitario alle prese in questi giorni con la gestione dello stress pratico ed emotivo legato a diversi fattori. Da un lato l’incremento notevole delle richieste di assistenza, dall’altra il rischio di infezione con la paura di trasmetterla ai propri familiari, amici e agli altri colleghi sul lavoro. A questo si aggiungono la difficoltà di lavorare con attrezzature scomode e a limitata mobilità, le richieste emotive da parte del paziente solo e il vissuto emotivo degli operatori sanitari tra stanchezza, insonnia, frustrazione e dolore.

“Il Policlinico ha voluto attivare, con la modalità dello smart working, uno sportello di ascolto e di sostegno per medici, infermieri e operatori sanitari che da giorni e con spirito di sacrificio stanno assistendo i pazienti affetti da Covid19 – dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore – Il momento di grande emergenza, inoltre, ha costretto tutti a cambiare la propria routine e le proprie abitudini e lo stravolgimento della quotidianità si aggiunge allo stress in corsia: per questo abbiamo voluto offrire a tutto il personale del Policlinico uno spazio di ascolto e di accompagnamento nella ricerca di soluzioni”.

"Gli psicologi - si legge in una nota del Policlinico - , guidati dalla dottoressa Maria Grazia Foschino e dalla professoressa Maria Fara De Caro struttureranno interventi di gestione della sintomatologia traumatica, potenziando l’empowerment e la resilienza. Inoltre, saranno fornite all’operatore indicazioni sulle strategie di gestione dello stress, quali ad esempio: soddisfare i bisogni fisiologici primari; ritagliarsi momenti in cui staccare per ricentrarsi e abbassare il livello di tensione, ricorrendo a esercizi respiratori, focalizzando l’attenzione su altro, nei rari momenti liberi; concedersi un po’ di riposo dai pazienti, ovvero fare qualcosa di estraneo al lavoro che si percepisca come confortevole, divertente o rilassante; connettersi con i colleghi; comunicare in modo costruttivo; contattare la famiglia; aggiornarsi; limitare l'esposizione ai media".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo sportello di ascolto aiuterà tutti gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che dovessero avvertirne l’esigenza a svolgere con maggiore resilienza il proprio lavoro in questo momento di alto stress emotivo generalizzato.