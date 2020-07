Impiegata del Comune di Palo positiva al covid dopo primo tampone: sanificati ambienti e uffici chiusi al pubblico

Una dipendente del Comune di Palo del Colle, nel Barese, è risultata, dopo un primo tampone, positiva al covid-19. Lo ha reso noto il commissario prefettizio della cittadina alle porte di Bari, Rosanna Riflesso che ha disposto in via precauzionale la chiusura degli uffici comunali al pubblico fino a giovedì. Ridotto anche il numero dei dipendenti nella struttura dove gli ambienti sono stati sanificati.

Nelle prossime ore si attende l'esito del secondo test che potrebbe confermare o smentire la positività della dipendente comunale che, secondo il commissario (come riporta l'agenzia Dire) non sarebbe al lavoro da una settimana. Attivato anche il protocollo anticontagio in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Bari.