Primo decesso per Coronavirus a Modugno, il dolore del sindaco Magrone: "Una sconfitta di tutti"

C'è il primo decesso per Coronavirus a Modugno. La notizia arriva dal sindaco Nicola Magrone, con un post su Fb pubblicato domenica sera. "Mi dispiace moltissimo, lo sento come una sconfitta di tutti noi e faccio le mie più affettuose condoglianze ai parenti della persona morta", scrive Magrone, che poi ribadisce l'impossibilità, come sindaco, di fornire dati certi sulla diffusione del virus nella cittadina: "Accade - scrive Magrone - in una situazione che per Modugno, dal punto di vista dei contagi, rimane stabile, secondo il Bollettino della Regione Puglia, tra 11 e 20 casi. Al riguardo, è tutto quello che posso dire, perché, come ho più volte ripetuto, i dati che ci vengono comunicati - a tutti noi sindaci, non solo a me - sono assolutamente inattendibili, da ogni punto di vista e ogni giorno che passa. Anche di questo decesso abbiamo avuto notizie solo dai famigliari della persona morta".

Il sindaco torna quindi a bacchettare in maniera dura quanti invece continuano ad uscire di casa, ignorando divieti e raccomandazioni ad evitare il più possibile le uscite per contenere i contagi: "Con questo animo, dunque, sono ancora più irritato per tutti coloro che se ne fottono del mondo e del morbo e che continuano a uscire, pur non avendone necessità, con una scusa o un’altra o addirittura senza alcuna scusa. Se riuscissero a provare un po’ del dolore che ci sta attorno, quello dei parenti delle persone morte, quello delle famiglie che non hanno da mangiare, quello delle persone ammalate che strappano i giorni in solitudine, si sentirebbero quei mentecatti che sono e rinuncerebbero a fare le porcherie che fanno, mettendo in pericolo la vita di tanti di noi. Restate a casa. State al sicuro".