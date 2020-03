"Liberateli", la protesta dei familiari dei detenuti: caos attorno al carcere di Bari

Striscioni, tamburi e megafoni per chiedere di "liberare" i loro parenti a seguito dell'emergenza coronavirus: dopo la protesta di domenica sera, a seguito della sospensione delle udienze per i provvedimenti contro la diffusione del Covid-2019, i parenti dei detenuti nel carcere di Bari sono scesi nuovamente in piazza, in corso Alcide De Gasperi, affiancati anche alcuni esponenti dei centri sociali.

Il corteo si è poi spostato in viale Papa Giovanni XXIII, sorvegliato da Digos, Carabinieri e da un elicottero della Polizia che sovolava la zona. Traffico in tilt e strade bloccate per poco meno di un'ora. Sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità.