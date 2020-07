Cinque casi di coronavirus in più, tre nel Barese. Nessun decesso registrato in Puglia

Sono cinque i nuovi casi di coronavirus scoperti in Puglia: è quanto riferisce il Bollettino epidemiologico fornito dalla Regione per la giornata del 17 luglio. Tre di questi casi sono stati individuati nel Barese, mentre 2 riguardano la provincia di Foggia. Eseguiti 1719 test nelle ultime 24 ore.

Non si registrano decessi. Salgono a 70 gli attualmente positivi, di cui 57 a domicilio. i casi totali, suddivisi per regione, vedono in testa Bari con 1497, seguita da Foggia con 1171, Brindisi (661), Lecce (525), Bat (382), Taranto (280) e 30 attribuibili a persone fuori regione.

Lopalco: "Situazione sotto controllo"

Sui dati del bollettino di oggi è intervenuto il professor Pierluigi Lopalco, a capo della Task Force Epidemiologica Regionale: “La abilità e la professionalità dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno permesso di testare tempestivamente i casi di alcuni cittadini di rientro dall’estero che si sono autosegnalati sul sito regionale. Solo la registrazione sul sito https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazionecoronavirus permette al sistema di prevenzione regionale di individuare potenziali casi sospetti e di invitarli a eseguire i test diagnostici. La situazione resta comunque sotto il controllo delle Asl e ogni caso viene tracciato con la relativa indagine epidemiologica sui contatti stretti. Dovremo abituarci nei prossimi giorni alla possibile rilevazione di altri casi che – se sotto controllo – non rivestono particolari problematicità per la salute pubblica generale”. conclude Lopalco