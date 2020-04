Meno tamponi ma solo 10 pugliesi positivi al coronavirus in un giorno. Sei i nuovi decessi registrati

Calano (per via della domenica) i tamponi eseguiti ma sono solo 10 i nuovi casi positivi di coronavirus in Puglia, secondo il bollettino della Protezione Civile regionale del 27 aprile 2020. Complessivamente sono stati effettuati 984 test: tre i positivi nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 2 nel Brindisino, 3 nel Foggiano e zero nelle province di Lecce e Taranto.

Sei i nuovi decessi registrati, di cui 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia diTaranto.

. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.976 test. Sono 641 i pazienti guariti. 2.912 sono i casi attualmente positivi.