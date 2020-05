Undici nuovi casi di coronavirus in Puglia: positivo solo circa l'1% dei tamponi di oggi

Sono solo 11 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia, secondo il bollettino della Regione per il 3 maggio. Complessivamente sono stati eseguiti 1073 tamponi, con una percentuale di positivi di poco superiore all'1%. Complessivamente sono stati individuati 3 nuovi casi nel Barese, 2 nella bat, 1 nel Brindisino, 2 nel Foggiano, 2 nel Leccese, 0 nel Tarantino mentre 1 è in corso di attribuzione a una provincia.

Due i decessi registrati, in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 66.443 test. Complessivamente sono 765 i pazienti guariti e 2.955 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144 tra cui 1.322 nella provincia di Bari.