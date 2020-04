I nuovi positivi al coronavirus in Puglia sono 55: registrati altri 25 decessi, 5 nel Barese

Sono 55 i nuovi positivi al coronavirus in Puglia, in base al Bollettino epidemiologico del 21 aprile. Si conferma la tendenza discendente, tenendo conto del numero di tamponi effettuati, 1795. In totale stati registrati 19 nuovi casi in provincia di Bari, 3 nella Bat, 4 nel brindisino, 20 nel Foggiano, 0 nel leccese e 1 in provincia di Taranto. Tre casi nel Barese e uno nel Brindisino sono stati attribuiti oggi,

Venticinque i decessi ma il dato, spiega la Regione,ne aggrega altri avvenuti nei giorni scorsi, registrati oggi nel sistema: il numero più alto riguarda la Bat, con 11 deceduti, molti dei quali riferiti ai giorni scorsi. Cinque i morti nel Barese, 3 nel Brindisino, 3 nel Foggiano, 2 nel Leccese e uno nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test. Sono 459 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.622 tra cui 1.160 nella provincia di Bari.