Bollettino Coronavirus, 10 nuovi casi in Puglia: nessun nuovo positivo o decesso nel Barese

Sono 10 i casi positivi odierni in Puglia, su un totale di 1933 test effettuati. Il bollettino della Regione Puglia non vede nessun caso nel Barese, così come nella Bat e nel Tarantino. La maggioranza dei tamponi è nel Brindisino (7), un caso nel Foggiano e nel Leccese, oltre a un non pugliese. Due i decessi registrati: nel Brindisino e nella Bat. Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Sono 1982 gli attualmente positivi (90 più di ieri) e 1941 gli attualmente positivi (76 più di ieri). Dall'inizio dell'epidemia salgono a 4396 i casi, così suddivisi:

1.442 nella Provincia di Bari;

381 nella Provincia di Bat;

629 nella Provincia di Brindisi;

1.129 nella Provincia di Foggia;

509 nella Provincia di Lecce;

275 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.