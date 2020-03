Sale il bilancio dei contagiati dal coronavirus in Puglia: in tutto sono 394. Nel Barese 35 nuovi positivi

Sale a 394 il bilancio dei positivi al coronavirus in Puglia: è quanto si legge dal nuovo bollettino diramato dalla Regione Puglia per la giornata del 17 marzo sulla situazione dell'epidemia Covid-19. Sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 386 sono risultati negativi e 74 positivi. Ben 35 sono risulati positivi in provincia di Bari, 14 nella Bat, nessuno in provincia di Brinsi, 18 in provincia di Foggia, 7 nel Leccese e 0 nel Tarantino.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.