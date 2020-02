Terzo caso sospetto di Coronavirus, esami escludono contagio per la donna ricoverata al Policlinico

Non è affetta da Coronavirus la donna salentina di 43 anni ricoverata nella serata del 31 gennaio al Policlinico di Bari, dove era giunta dal 'Vito Fazzi' di Lecce. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, come ha reso noto il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, e come riportato dall'Ansa.

La donna era rientrata in Italia lo scorso 18 gennaio dalla Cina. Si era presentata in ospedale a Lecce per un mal di gola, facendo così scattare gli accertamenti del caso.