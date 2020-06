Bollettino Covid, zero nuovi casi in Puglia (su oltre 2800 tamponi)

Nessun nuovo caso di Covid in Puglia: è il risultato dei 2855 test effettuati in Puglia, emerso dal bollettino del 16 giugno. Registrato un decesso per Coronavirus, relativo però alla provincia di Foggia. Migliorano anche i dati relativi ai pazienti guariti (3628, 56 più di ieri) e agli attualmente positivi (353, 57 meno di ieri).

Il totale dei casi positivi in Puglia arriva così a 4516, così suddivisi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1.488 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

656 nella Provincia di Brindisi

1.164 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.