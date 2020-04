Ottantadue nuovi positivi al coronavirus in Puglia su oltre 2100 tamponi eseguiti: 25 casi e un decesso in provincia di Bari

2.145 test per l'infezione Covid-19 eseguiti, e 82 nuovi casi positivi accertati in Puglia, mentre i pazienti guariti salgono a 401: sono i numeri del bollettino quotidiano, relativo a sabato 18 aprile, diffuso dal dipartimento Promozione della Salute della Regione.

In particolare, i nuovi contagi accertati sono 25 nella provincia di Bari, dove si è registrato un decesso; due nuovi casi nella provincia Bat, 19 nel Brindisino, 15 nella provincia di Foggia, 9 nella Provincia di Lecce, 4 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione e sette non attribuiti. Per quanto riguarda i decessi, oltre a quello avvenuto nel Barese, se ne registrano altri due in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Il numero complessivo dei nuovi contagi risulta lievemente superiore rispetto alla giornata di venerdì (69 i casi registrati), a fronte di un lievemente maggiore anche di tamponi eseguiti (nella giornata di ieri erano stati 2.120, contro i 2145 di oggi).

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 40.423 test. 401 sono i pazienti che risultano guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.409, così divisi: 1.075 nella Provincia di Bari; 335 nella Provincia di Bat; 458 nella Provincia di Brindisi; 822 nella Provincia di Foggia; 443 nella Provincia di Lecce; 239 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 11 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.