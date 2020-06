La Puglia segna contagi zero: per la prima volta nessun nuovo infetto covid. Tre morti nel Barese

Per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19, la Puglia segna zero nuovi contagiati nel bollettino del 10 giugno fornito dalla Regione. Un traguardo tanto atteso che ha più valore tenendo conto del numero record di test effettuati, ben 2752.

Registrati, purtroppo, tre decessi, tutti in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 138.377 test. In tutto 3.426 i pazienti guariti mentre 557 sono i casi attualmente positivi, sempre più in calo. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512 tra cui 1.488 nella Provincia di Bari.