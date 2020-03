Ultim'ora - L'annuncio del premier Conte: Italia 'Zona protetta', le limitazioni anti-coronavirus anche a Bari e in Puglia

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la trasformazione di tutta Italia in 'zona protetta', per far fronte all'emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Le limitazioni attuate da sabato scorso in Lombardia e altre province italiane sono state estese a tutte le altre regioni, Puglia compresa, visto l'aumentare dei contagi.

Da domani, dunque, saranno vietati gli assembramenti e bisognerà "limitare gli spostamenti alla sola necessità" lavorativa, di salute o di fare la spesa. Le scuole resteranno chiuse fino al prossimo 3 aprile.