Sanificazione delle strade di Bari con i mezzi idranti della Polizia: si comincia da domattina

Cominceranno da domani, 13 maggio, le operazioni di sanificazione delle strade, a Bari, con i mezzi della Polizia di Stato. L'intervento si svolgerà in vari quartieri della città dalle 5 alle 13. Ad annunciare l'iniziativa è il capogruppo della Lega in Comune a Bari, Michele Picaro: "Il più mio sentito ringraziamento, per aver accolto la mia richiesta, lo rivolgo al questore Giuseppe Bisogno e ai dirigenti della Questura. Insieme abbiamo ottenuto questo importantissimo risultato. Le strade della città saranno maggiormente pulite come già accaduto in altri Comuni d’Italia. Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto le donne e gli uomini della Polizia di Stato siano al servizio e al fianco dei cittadini. E a loro deve andare il nostro più sentito ringraziamento perché ogni giorno, con professionalità e dedizione, dimostrano di tenere al bene della collettività e alla sicurezza dello Stato” conclude Picaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.