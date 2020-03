Rinviata l'edizione 2020 del Medimex per il coronavirus: "La recupereremo entro l'anno"

L'edizione 2020 del Medimex è stata rinviata a data da destinarsi per la situazione legata al coronavirus: lo hanno comuncato gli organizzatori in una nota di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese

L'edizione 2020, la decima, si sarebbe dovuta svolgere dal 16 al 25 aprile tra Brindisi e Taranto. La kermesse, spiegano gli organizzatori, si svolgerà nel corso del 2020, rimandandola "a quando saranno ripristinate le condizioni logistiche e organizzative necessarie alla buona riuscita della manifestazione".