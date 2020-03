Sanificazione extra su strade, marciapiedi e zone cassonetti: mezzi Amiu in azione nei quartieri di Bari

Prosegue in tutta la città di Bari la sanificazione di marciapiedi, strade e aree cassonetti a cura dell'Amiu, potenziata per la situazione legata al coronavirus. L'attività, cominciata lunedì scorso, vede gli operatori impegnati in varie zone della città con macchinari specifici e mezzi lavastrade.

Gli interventi vengono effettuati con una soluzione di ipoclorito di sodio e coprono tutto il territorio cittadino, con particolare concentrazione davanti alle zone più sensibili, come quelle in cui si trovano ospedali, mercati e supermercati. Ogni giorno vengono anche disinfettate le maniglie dei cassonetti dell'umido:" Ringrazio a nome della comunità barese - ha affermato il sindaco di Bari Antonio Decaro - tutte le persone che in questi giorni con il loro lavoro contribuiscono a farci affrontare al meglio questa emergenza sanitaria".