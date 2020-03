Spesa, bollette e giornali: a Palese e Santo Spirito un gruppo di giovani volontari aiuta gli over 60 per l'emergenza coronavirus

Indossano giubbotto catarifrangente, mascherine e guanti. Si chiamano Michael, Alessandro, Nico, Luisa. Per ora sono una quindicina ma potrebbero aumentare nei giorni successivi: un gruppo di ragazzi e ragazze di Palese, rione a nord di Bari, ha creato un collettivo d'aiuto per sostenere gratuitamente e senza impegno anziani e over 60 della zona, facendo loro la spesa, andando a pagare le bollette e contribuendo, in questo modo, a farli restare in casa nei giorni dell'emergenza coronavirus. L'iniziativa, denominata 'StoInFissa (per gli altri)' è un progetto nato proprio in questi giorni per proteggere le categorie più esposte alla pericolosità del Covid-19.

Un gesto di grande generosità e senso civico per sopperire alle difficoltà di questi giorni e delle settimane che verranno: "Eravamo inizialmente in 4, 5 - spiega uno dei volontari, Michael, a Baritoday - adesso siamo in 15. Lo facciamo soprattutto per gli anziani. Non solo spesa, ma anche edicola, commissioni tipo il pagamento di bollette o anche sostegno per gli animali domestici. Siamo presenti a Palese e Santo Spirito ma siamo sempre alla ricerca di ulteriori volontari. Noi ci sistemiamo con mascherina e altre protezioni, quindi aiutiamo coloro che hanno bisogno".

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di crescere giorno dopo giorno, coinvolgendo anche altri quartieri, come il San Paolo e altre zone della città, in modo da coprire una parte di Bari: "L'auspicio - rimarca Michael è che la gente resti in casa il più possibile. Così gli anziani possono rischiare meno. Ci siamo noi con tutte le giuste precauzioni, facendo le loro commissioni. E' un servizio che vogliamo regalare ai cittadini".

Come contattare i giovani volontari? Basta mandare loro un messaggio a questi numeri che trovate in basso.

