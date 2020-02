Scuole chiuse fino a lunedì a Noicattaro: sanificazione e pulizie per prevenire il coronavirus

Scuole chiuse domani (sabato 29) e lunedì 2 marzo a Noicattaro per la sanificazione degli ambienti, con l'obiettivo di prevenire il contgio dal coronavirus. La disposizione arriva dal Comune che ha emanato un'ordinanza sindacale per un'igienizzazione straordinaria degli istituti presenti sul territorio comunale.

"Si tratta di una misura puramente preventiva - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - , finalizzata a ridurre il rischio di infezione e/o di contagio causato da questa forma virale. Le scuole sono luoghi di cultura, e non luoghi dove ci si può ammalare. È dovere di ogni amministrazione adottare tutte le misure necessarie per permettere il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche in completa sicurezza. Ulteriori interventi di sanificazione sono stati disposti per tutti i mezzi di trasporto scolastico".

"Rinnovo l'invito a contattare - aggiunge Noicattaro - , per qualsiasi emergenza o informazione, esclusivamente i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dall' ASL Bari, con i quali siamo costantemente in contatto".