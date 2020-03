Coronavirus, il governo chiude scuole e Università in tutta Italia: studenti a casa fino al 15 marzo, ufficialità nelle prossime ore

Il Consiglio dei Ministri va verso la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo. La misura è stata proposta a seguito della riunione a Palazzo Chigi di questa mattina, durata tre ore. L'ufficialità, come confermato dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, avverrà nelle prossime ore, con il nuovo decreto del governo.

Il provvedimento riguarderà, dunque, tutto il territorio nazionale, compresa la Puglia: già in mattinata il governatore Michele Emiliano aveva auspicato una presa di posizione del governo sul tema, invitando le famiglie a non mandare i figli a scuola, anche a seguito delle polemiche scatenate dal'ordinanza emessa ieri, nella quale si consentivano assenze giustificate per il timore di contagio legato al virus.

Dopo la notizia riguardante lo stop alle scuole Emiliano ha espresso la propria soddisfazione su Facebook: "Finalmente il Governo ha deciso. Lo avevamo chiesto con forza anche dalla Puglia - scrive -. Le scuole e le università in tutta Italia resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo. Ringrazio il Presidente del Consiglio Conte e il Governo per questa decisione".