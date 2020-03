"Assenze giustificate" nelle scuole per il coronavirus in Puglia: "L'ordinanza della Regione crea scompiglio"

"Il caos scatenato dall’ordinanza del presidente Emiliano circa le assenze giustificate per prevenzione coronavirus sta creando scompiglio e disappunto". Ad affermarlo è Fabio Romito, segretario cittadino di Bari della Lega, all'indomani del provvedimento della Regione riguardante gli istituti scolastici e le università per far fronte alla situazione legata al Covir-19

"I presidi di diverse scuole cittadine - spiega Romito - , infatti, hanno già emanato circolari che disattendendo l’ordinanza regionale rispetto alla questione assenze giustificate stanno creando incertezza e scompiglio fra gli studenti baresi e le loro famiglie.

Spero che Emiliano chiarisca quanto prima. Continuo a pensare che su questa vicenda bisogna agire con risolutezza senza trovare soluzioni di comodo, nel rispetto dei nostri studenti e per limitare al massimo rischi e potenziali problemi".

"Non comprendo - aggiunge - perché non si voglia procedere alla chiusura per i giorni necessari alla sanificazione, soluzione messa a punto già da centinaia di amministrazioni in Italia ed in Puglia. Bisogna agire in fretta e con risolutezza, per i nostri ragazzi e le loro famiglie".