Coronavirus in Puglia, parla Emiliano: "Invito le famiglie a non mandare i figli a scuola"

"Invito tutte le famiglie a non mandare a scuola i propri figli perchè non siete obbligati a mandarli": è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a chiarire gli aspetti dell'ordinanza emessa ieri sera per fronteggiare la situazione legata al coronavirus per gli studenti degli istituti scolastici e delle università.

Il provvedimento aveva provocato numerose critiche, soprattutto da parte di presidi e dirigenti scolastici, che lamentavano poca chiarezza sull'aspetto riguardante le assenze giustificate, o meno, da parte degli alunni, per la preoccupazione legata alla diffusione del virus e l'impatto sull'ammissione agli scrutini con il rischio di perdere l'anno: "Mi assumo la responsabilità delle incertezze da parte dei presidi - dice Emiliano - e mi dispiace. Il diritto dei genitori, in uno stato d'emergenza nazionale, di non mandare i figli a scuola, prescinde dall'ordinanza. Si tratta di un diritto preesistente ma l'ho inserito nel provvedimento per chiarezza del sistema scolastico pugliese".

Per questa ragione, aggiunge il governatore, "le assenze sono giustificate dalla più alta autorità sanitaria della Regione, il presidente, poiché non possiamo chiudere le scuole in autonomia" nonostante la richiesta che sarebbe stata avanzata dalla Puglia giorni fa. Emiliano ha infatti ricordato che "il governo ha negato alle Regioni questo potere. Ha impugnato l'ordinanza delle Marche che qualche giorno fa ne prevedeva la chiusura, ottenendo dal Tar la sospensiva. Devo dedurre che se avessi ordinato una cosa simile avrei violato l'indirizzo del governo".

Partendo da questo presupposto, Emiliano ha poi specificato: "Quest'ordinanza tutela anche gli insegnanti. Da oggi la Regione Puglia invita tutte le famiglie pugliesi e tutti gli studenti a non frequentare luoghi a non frequentare luoghi scolastici a tutela della salute. La misura tutela anche tutto il personale della scuola che, con un'affluenza minima di personale esterno potrà gestire la sicurezza interna del luogo di lavoro, attraverso le forme che la stessa ordina

Il governatore ha poi affermato che c'è un'accelerazione dell'epidemia. Siamo in una situazione di stato d'emergenza nazionale a seguito di un virus che ha caratteristiche tutte originarie e particolari e che in Puglia si è sostanzialmente diffuso in tutte le province e nel Nord della regione ci sono situazioni in cui abbiamo difficoltà a controllarlo. E' evidente che l'andamento dell'allargamento del contagio è velocissimo. In sé e per sé il coronavirus è più cattivo di una comune influenza, ma non molto. L'aspetto più pericoloso è la velocità del contagio".