Nascosti in un tir e pronti per l'esportazione: decine di migliaia di guanti monouso sequestrati nel porto di Bari

Un carico di 80mila guanti in lattice monouso è stato sequestrato nel porto di Bari da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza, impegnati nel contrasto di traffici illeciti. I beni erano pronti per essere esportati nonostante i divieti ed erano contenuti in un autocarro in attesa d'imbarco su una motonave diretta in Albania con destinazione Montenegro.

Il carico aveva la dicitura 'Guanti di sicurezza antinfortunistica': all'interno, invece, vi erano quelli monouso, utili nell'emergenza coronavirus in corso, utilizzati da sanitari, forze di polizia e lavoratori in genere, tra i dispositivi di protezione individuale contenuti nella circolare del Ministero della Salute e per i quali, secondo le direttive del Dipartimento della Protezione Civile, ne è vietata l'esportazione senza autorizzazioni.

